Agenten brengen ‘met sluiproute’ hulp naar Oekraïne en nemen 31 mensen mee terug

videoNederlandse politiemensen hebben 100.000 kilo aan hulpgoederen, medicijnen, nachtkijkers, helmen en handboeien afgeleverd aan de grens bij Oekraïne. De agenten nemen 31 vluchtelingen mee terug. De bliksemactie is op touw gezet door de politievakbonden. ,,Het is hartveroverend.”

Irma Neijman staat bij een McDonalds in Polen om happy meals te kopen voor de Oekraïense kinderen die met hun moeders meerijden naar Nederland. ,,Ze willen allemaal het liefst terug naar huis. ‘Ik wil niet weg’, zeggen ze. Ze zitten nog bijna in de ontkenningsfase van wat er in hun thuisland gebeurt. Nu gaan ze naar een totaal onbekend maar wel veilig land.”

Neijman is donderdagochtend samen met collega’s van de politie vertrokken vanuit Nederland. In meer dan tien voertuigen, waaronder twee vrachtwagens vol hulpgoederen, trokken ze naar Polen, vanwaar de spullen de grens met Oekraïne over worden gebracht. Vanuit de McDonalds vertelt ze over dat avontuur. ,,Het zijn tropendagen geweest. We hebben nauwelijks geslapen. Toen we er waren, moesten we 100.000 kilo aan goederen uitladen. Eigenlijk begint nu pas het kwartje te vallen hoe heftig het is wat we gezien hebben.”

Nachtkijkers en helmen

Wat begon als een hulpactie voor dieren in nood, breidde zich in een mum van tijd uit tot een enorme inzamelingsactie bij de politie. Collega’s doneerden na een oproep op persoonlijke titel massaal tactische goederen die hun collega’s in Oekraïne goed kunnen gebruiken. In het vakbondsgebouw in Baarn werd alles ingezameld: nachtkijkers, helmen en kogelwerende vesten die de politie kon missen, maar ook first aid-kits, reddingsdekens en defibrillatoren.

,,De bereidwilligheid was zo groot, dat we al gauw een loods moesten huren om alle spullen te kunnen opslaan”, zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB). ,,Er kwam steeds meer bij: babyvoeding, noodrantsoenen, medicijnen. We hebben meer dan tien auto’s, waaronder een vrachtauto, helemaal vol gekregen.” Onderweg kwamen er meer politiegoederen bij, van de Duitse politie.

Quote We hebben een bureaucra­ti­sche sluiproute genomen Irma Neijman, Politievakbond NPB

De nodige telefoontjes moesten worden gepleegd om grenscontroles te passeren en bureaucratie te omzeilen. ,,Maar we hebben in Europa zo’n geweldig netwerk, dat elk probleem meteen werd opgelost. Dan volgde er een appje of een telefoontje van een hoge Poolse collega, en dan kon de boel weer doorrijden. Zonder ergens invoerrechten te hoeven betalen”, zegt Struijs. ,,We hebben een bureaucratische sluiproute gevonden”, beaamt Neijman.

Op een locatie die de bonden niet prijsgeven, zijn alle spullen in een loods uitgeladen. Veel van de goederen zijn inmiddels al over de Oekraïense grens gegaan. Terug deed de bus van Neijman Warschau aan, waar Oekraïense vluchtelingen op het treinstation verbleven. ,,De vluchtelingen lagen daar op de ijskoude grond. De Polen doen wat ze kunnen voor die mensen, maar hun capaciteit is aan de max. In overleg met een hulporganisatie hebben we 31 vluchtelingen in onze bus meegenomen. Het zijn vooral vrouwen en kinderen, en twee jonge mannen.”

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm In auto's en trucks hebben Nederlandse politiemensen goederen richting de grens met Oekraïne gebracht. © NPB

Hartveroverend

Vakbondsvoorzitter Jan Struijs is overweldigd door de actie. ,,Ik ben allereerst erg opgelucht dat iedereen veilig op de terugweg is. Maar ik ben zo ontzettend trots op deze politiemensen en hoe ze dit in superkorte tijd voor elkaar hebben gekregen. Het is hartveroverend. De Korpsleiding heeft hier volledig aan meegewerkt, en Duitse en Poolse collega’s. We hebben overal hulp gekregen.”

Dierenliefhebster Irma Neijman voegt toe dat het politiekonvooi behalve 31 vluchtelingen ook 45 honden heeft meegenomen naar Nederland. ,,En één kat.” Dan moet ze ophangen, omdat de happy meals voor de kinderen moeten worden afgerekend. ,,Je ziet de angst in hun ogen, maar onderweg zaten ze ook al te tekenen. Dat is mooi om te zien, dat ze langzaam ook weer kind kunnen worden.”

Volledig scherm Oekraïense vluchtelingen op weg naar Nederland. In Polen is gestopt om te eten. De kinderen krijgen een happy meal. © NPB