Agenten in spe zakken massaal voor taaltoets. Hoe scoor jij?

‘Tientallen klachten’

Volgens politievakbond ANPV, die tientallen klachten van studenten ontving, is de test veel te theoretisch. ,,Het is goed dat de academie hamert op een goede kwaliteit van het proces-verbaal. Dat is cruciaal voor het politiewezen en een goede vervolging door het Openbaar Ministerie. Maar een heleboel woorden uit deze test gebruik je in de praktijk nooit”, zegt Mitchell Scheers, vice-voorzitter van de ANPV in Rotterdam.