Agenten krijgen de volle laag: 'Hey teringwout, nu kom ik te laat'

Japanse zeepbel­slak nestelt zich in Nederland: 'Uitzonder­lijk'

12:29 De Japanse zeepbelslak heeft zich in de Nederlandse wateren gevestigd. Dat melden de Nederlandse Malacologische Vereniging en Stichting Anemoon via de website Naturetoday.com. Ook de Aziatische mossel, de samengedrukte erwtenmossel en de gevlekte grasslak zijn dit najaar toegevoegd aan de Nederlandse faunalijst. Dat er in korte tijd meerdere nieuwe soorten bij komen is uitzonderlijk.