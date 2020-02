‘AIVD-infiltrant lokte meerdere terreurverdachten in de val’

De infiltrant van inlichtingendienst AIVD die de politie op het spoor zette van een Arnhemse terreurgroep, is mogelijk dezelfde infiltrant die actief was in de zaak van de twee ‘zingende’ terreurverdachten in Rotterdam. Dat zou blijken uit een lijst met namen van de Amerikaanse FBI. Verdachten in beide zaken stellen dat ze door een infiltrant zijn uitgelokt. Justitie stelt dat daar geen sprake van is.

Dat bleek vandaag op de laatste tussentijdse zitting tegen de Arnhemse terrorismeverdachten. Het onderzoek naar die groep van zes begon in het voorjaar van 2018 na een ambtsbericht van de AIVD aan het Openbaar Ministerie. Uit het dossier blijkt dat hoofdverdachte Hardi N. (online) lange tijd contact had met iemand die zich Abu Hajar noemde. ,,Iemand die veel kennis van de islam had’’, volgens Hardi N. Volgens zijn advocaat gaat het waarschijnlijk om een AIVD-infiltrant. ,,Of in ieder geval iemand met een relatie met die dienst.”

Via die persoon kwam Hardi in contact met ‘een broeder’ die hem verder zou kunnen helpen bij zijn vermeende plannen: het plegen van een grote aanslag in Nederland. Die broeder bleek uiteindelijk een politie-infiltrant, de wapens en bomvesten die hij leverde waren nep. Nadat de groep ze in ontvangst had genomen in een vakantiehuisje in Weert, werden zes leden van de groep opgepakt. Ze zitten nu 1,5 jaar vast.

‘Cake voor een feestje’

Hardi N. stelt te zijn uitgelokt door de persoon die zich voordeed als Abu Hajar. Zo mailt de Arnhemmer op een gegeven moment ‘dat hij geen broeders bij elkaar heeft kunnen krijgen voor een feestje’. Het antwoordt dat hij krijgt en waarvan zijn advocaat Serge Weening meldt dat dat van een AIVD-infiltrant moet zijn geweest: ,,Moge Allah je belonen en jij je standvastig tonen. We werken aan je verzoeken. Ik zal snel bericht krijgen over de kaarsen op de cake voor je feestje.’’ Het ‘feestje’ is daarbij vermoedelijk een codewoord voor een aanslag of een training.

Onder meer die mail zou volgens de advocaat wijzen op uitlokking. Hardi N. verklaart over die uitlokking: ,,Ze waren professioneel, ze wisten precies dat ik zwak was. Ze hebben een zaadje in mijn hart gepland.’’ De Arnhemmer heeft tegenover de politie inmiddels wel bekend ‘bezig te zijn geweest met het organiseren van een aanslag'. Maar dat was omdat hij is uitgelokt, stelt zijn advocaat. ,,Ik neem de straf die ik verdien, maar wil wel een eerlijk proces", aldus Hardi.

Opmerkelijk is dat diezelfde Abu Hajar, maar dan onder een andere naam, mogelijk ook een soortgelijke rol speelt in een ander groot terrorismeonderzoek. Daarbij gaat het om twee Marokkaanse mannen die in de zomer van 2018 werden opgepakt in Rotterdam. Zij worden verdacht van het plannen van een aanslag in Frankrijk, maar joegen in Nederland de opsporingsdiensten de stuipen op het lijf omdat ze in online gesprekken foto’s van een Rotterdams politiebureau deelden. En ze namen op de Erasmusbrug in die stad een afscheidslied op.

FBI

Ook dat politieonderzoek begon met een ambtsbericht van de AIVD. In dat onderzoek zou het, volgens de verdediging, gaan om een infiltrant die onder meer de naam Monsifchou gebruikt. Dat zou weer dezelfde persoon zijn als de Abu Hajar uit het Arnhemse onderzoek. Dat staat althans op een lijst met namen en aliassen die volgens de Amerikaanse FBI naar dezelfde persoon leiden. De lijst zit in het dossier van de Arnhemse zaak. Volgens de verdediging lijkt het erop dat de namen in eerste instantie toebehoorden aan een Franse jihadist. Nadat die sneuvelde, zou de inlichtingendienst zijn identiteit hebben overgenomen. Ook de verdachte in het Rotterdamse onderzoek stelt dat de infiltrant hem uitgelokt heeft, zo zeggen de advocaten. Twee van de advocaten in het Arnhem-proces staan ook de twee verdachten in de Rotterdamse zaak bij.

De verdediging wil daarom in de Arnhemse-zaak nog veel getuigen horen die met de infiltraties te maken hebben gehad. Dat moet snel gebeuren, want de inhoudelijke behandeling staat gepland vanaf 6 april.

Het Openbaar Ministerie vindt dat de verdediging vooral ‘enorme stofwolken opwerpt’. ,,Ik zie in dit dossier geen enkele aanwijzing, geen snipper, die lijkt op uitlokking’’, stelde officier van justitie Ferry van Veghel. ,,En volgens mijn collega’s is er in het Rotterdamse onderzoek ook geen sprake van uitlokking, dus ik zie de brug met deze zaak niet.’’ Of het om dezelfde infiltrant gaat, weet het OM niet. Justitie zegt sowieso niets te kunnen melden over de bemoeienis van de AIVD. ,,Wij moeten het doen met het ambtsbericht dat we kregen. Daar stond een mailadres van Hardi N. in, dat hij op zoek was naar wapens en een aanslag wilde plegen.’’ De verklaring van Hardi N. vindt hij ‘niet geloofwaardig'.

De rechter beslist donderdag of en zo ja welke getuigen er nog mogen worden gehoord door de verdediging.

Rechters hebben zich teruggetrokken

De brug in de twee zaken is er in ieder geval in zoverre dat twee rechters van de Rotterdamse rechtbank bij beide zaken zijn betrokken. Om te voorkomen dat ze in twee verschillende zaken over dezelfde informatie moeten oordelen, hebben ze zich uit de zaak van Marokkaanse verdachten teruggetrokken.

De zaak tegen de zes verdachten van de Arnhemse groep gaat op 6 april inhoudelijk van start. De verdachten zijn inmiddels allemaal psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De uitslag daarvan is nog niet bekend.

De zaak tegen de twee Marokkaanse mannen zou dinsdag worden behandeld, maar omdat de twee rechters zich daaruit hebben teruggetrokken, wordt die behandeling uitgesteld.

