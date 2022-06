AIVD: Russische infiltratie bij strafhof Den Haag verijdeld, zelden officier ‘van dit kaliber’ gepakt

Zelden wordt een inlichtingenofficier ‘van dit kaliber’ opgepakt, zegt Erik Akerboom, directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Hij geeft aan dat ‘alle alarmbellen’ afgingen en benadrukt dat er in potentie een zeer grote dreiging van de man uitging als het hem daadwerkelijk was gelukt bij het ICC aan de slag te gaan. ‘Hij had toegang kunnen krijgen tot informatie en mensen die voor de Russische inlichtingendienst zeer interessant zijn.’ Ook had hij mogelijk strafzaken binnen het ICC kunnen beïnvloeden.



Het Internationaal Strafhof doet momenteel onder meer onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden van Rusland in Oekraïne. ,,Door zijn Braziliaanse identiteit had hij ook zaken kunnen gaan onderzoeken die Rusland betreffen.’’



De 36-jarige Rus is teruggestuurd naar Brazilië, waar hij nog vast zit in afwachting van een strafzaak tegen hem. Hij kon aangehouden worden na samenwerking van verschillende internationale diensten, zegt Akerboom. ,,Het was klassiek inlichtingenwerk.’’ Hoe dit in zijn werk is gegaan en of de man al langer in de gaten werd gehouden, kan hij niet vertellen. Wel maakte de AIVD, en dat is uitzonderlijk, veel details bekend over de dekmantel van de man.