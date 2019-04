‘Ajax-fans met boksbeugels aangehouden in Italië’

Gezinsge­weld in doodgewone buurten: 'Als kind wist ik niet beter'

15:13 Nog steeds blijft kindermishandeling vaak verborgen. In het boek ‘De Omstanders’ gaat Jorien Meerdink (60) - in haar jeugd ook mishandeld - op zoek naar de vraag waarom. ,,In hechte buurtjes wordt over misstanden gezwegen.’’