Al 16.000 handtekeningen tegen de jacht op wasberen in Limburg

Nederlan­der durft niet over angst te praten

3:00 Bijna één op de vijf Nederlanders kampt in zijn leven met een angst- of paniekstoornis, maar meer dan de helft van hen durft hier niet over te praten. Dit blijkt uit nieuw onderzoek. Om deze angsten bespreekbaar te maken, begint het ministerie van VWS vandaag een campagne.