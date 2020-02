Al 7 zaken tegen Syrische vluchtelingen: ‘Vuile handen’ komen alsnog voor de rechter

Politie verklapte valentijns­ac­tie verliefde vandaal Fabian (17): ‘Die taakstraf doe ik met plezier’

8:21 ‘Wil je mijn vriendin zijn’, spoot Fabian (17) in kleurrijke letters onder een grauw viaduct in Gorinchem. De hokjes ‘ja’ of ‘nee’ waren amper gezet of de politie kwam. Wat deze Valentijnsdag een verrassing had moeten zijn voor Dieuwertje, werd een Halt-verwijzing. Toch grijnst Fabian van oor tot oor.