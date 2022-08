Al 75 dagen op rij recordwarm, en we zijn er nog niet

Het is al 75 dagen op rij warm in het Limburgse Arcen. Sinds 2 juni steeg het kwik in de Noord-Limburgse plaats elke dag naar ten minste twintig graden. ,,Een bijzondere recordreeks. Ook het zomerrecord komt in beeld’’, aldus meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza .

Met deze unieke reeks heeft Arcen al sinds 6 augustus het record voor langste aaneengesloten reeks warme dagen in handen. Niet eerder sinds het begin van de metingen in 1901 is ergens in ons land zo’n lange aaneengesloten reeks warme dagen geweest. Het oude record uit 2003, eveneens gemeten in Arcen, was 65 dagen. Toen werd het van 23 juni tot en met 26 augustus elke dag 20 graden of warmer in de Noord-Limburgse plaats.

Dit jaar zijn maar liefst veertig dagen zomers warm verlopen met 25 graden of meer. Op 14 dagen wist de temperatuur zelfs de 30 graden te overschrijden. Ook de komende periode wordt het nog dagelijks 20 graden of warmer en stevent Arcen ook nog eens af op een zomerrecord, wat aantal warme dagen betreft. ,,Wellicht wordt daar ook nog een aantal zomerse en tropische dagen aan toegevoegd", hint de weerman.

Onbreekbaar record in de maak?

Het is niet uitgesloten dat het tot en met het eind van de maand elke dag 20 graden of warmer wordt in Arcen. Dat zou betekenen dat het aantal warme dagen in Arcen deze zomer op maar liefst 91 uitkomt. Het aantal dagen in een meteorologische zomer, van 1 juni tot en met 31 augustus, is 92. Janssen: ,,Dat zou een bijna onbreekbaar record opleveren.”

Het huidig recordaantal warme dagen in de meteorologische zomer is 88, gemeten in 2003. Toen was ook het Limburgse Arcen koploper. In de zomer van 2018 is dit enorme aantal geëvenaard door het Brabantse Gilze-Rijen. Het lijkt dus een kwestie van tijd voor dit 19 jaar oude record wordt verbroken.

Het is niet alleen warm vandaag, in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland geldt tot 18.00 uur ook code geel, net als in Groningen, Drenthe en Friesland. Er is kans op enkele onweersbuien, lokaal met hagel en windstoten van 60 tot 65 kilometer per uur.

