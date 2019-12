Al mijn kinderen zijn in therapie gegaan, moet ik mij schuldig voelen?

‘De feiten zijn: ik raakte hem en hij moest stoppen’

9:33 Voor Rico Verhoeven is het gewoon 1-0 in zijn strijd met Badr Hari. ,,De feiten zijn: ik raakte hem en hij moest stoppen.” Dus zijn carrière staat of valt echt niet met winst of verlies tegen zijn grote rivaal. ,,Al snap ik ook: wij zijn de supersterren van dit spelletje. Hier draait het om.”