Alarm over spreiden patiënten: ‘We kunnen het werk niet meer aan’

De problemen spelen vooral in de Randstad. Zoals in Dordrecht, waar het Albert Schweitzer ziekenhuis meermaals een verzoek indiende bij het landelijk coördinatiepunt om patiënten te verplaatsen naar andere ziekenhuizen. Volgens het ziekenhuis werd de limiet bereikt. ,,Dat gebeurde tot voor kort ook, maar de laatste dagen werkt het niet goed meer”, zegt bestuursvoorzitter Peter van der Meer van het Albert Schweitzer ziekenhuis. ,,Niet alle aanvragen worden gehonoreerd. We weten niet hoe dat komt, maar we kunnen niet wachten op landelijke besluitvorming.’’



En dat merken ook andere instellingen. ,,Er zijn dagen geweest dat het ons lukte om vijf tot tien personen per dag over te plaatsen. Dat gaat nu moeizaam waardoor wij nu behandelingen moeten uitstellen omdat we het werk niet meer aankunnen,’’ zegt Yvo Roos van het Amsterdam UMC en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Noord-Holland en Flevoland.

Belasting

Door de al dagen oplopende getallen - het aantal ziekenhuisopnames steeg vandaag opnieuw fors met 83 tot 972 - komen ziekenhuizen steeds meer in de knel. Ziekenhuizen in de regio’s Rotterdam, Den Haag, Groningen en Geleen hebben al tientallen operaties moeten uitstellen en operatiekamers tijdelijk gesloten. In Noord-Holland en Flevoland is de belasting inmiddels zo groot dat in alle ziekenhuizen de reguliere zorg met twintig procent wordt afgeschaald. Op dit moment is daar nu een inventarisatie gaande welke afdelingen daarmee te maken gaan krijgen.



Vandaag maakten ook het eerder genoemde Albert Schweitzer ziekenhuis en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch bekend dat ze maatregelen moeten nemen. Zo gaan in Den Bosch vier van de veertien operatiekamers dicht en worden afspraken geannuleerd. Vorige week was daarvan nog geen sprake. ,,Maar helaas loopt het aantal patiënten sneller op dan we dachten. Ook hebben we patiënten overgenomen uit de rest van het land. Daardoor kwam er maandag een omslagpunt en zijn deze maatregelen nu nodig”, laat woordvoerster Saskia Byvanck van het Bossche ziekenhuis weten.



Het uitstellen van behandelingen is pijnlijk maar noodzakelijk, zegt voorzitter Yvo Roos van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Noord-Holland en Flevoland. Het gaat volgens hem om geplande zorg die veilig kan worden verplaatst. Denk aan knie- en heupoperaties. Of patiënten die zouden worden opgenomen voor het afnemen van testen. ,,Dat vinden we verschrikkelijk, want deze mensen wachten vaak ook al lang, maar ze houden aan het uitstel geen blijvende schade over. Daarmee is het een verantwoorde keuze.’’ Patiënten die acute zorg nodig hebben, kunnen nog steeds terecht. Behandelingen tegen kanker kunnen doorgaan, en ook hartpatiënten kunnen blijven komen.

Struikelblok

Volgens Roos hebben de ziekenhuizen geen tekort aan apparatuur en middelen, maar zijn de handen aan het bed het grootste struikelblok. In deze regio liggen nu meer dan 140 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en 40 op de ic. ,,Wat ook meespeelt, is het aantal zieken onder personeel. Dit is nu eenmaal het seizoen van de griep en verkoudheidsklachten. Die collega’s moeten eerst worden getest. Soms blijkt iemand dan toch corona te hebben. Dat is heel vervelend.’’



Hoe vervelend het afschalen ook is, Roos prijst zich gelukkig dat er nu tijd is om zorgvuldig te kijken wat eventueel kan wachten. ,,Tijdens de eerste golf in maart en april werden we overvallen en moest er acuut heel veel worden geschoven. We kunnen nu beter gecontroleerd schuiven.’’



Vooralsnog hopen de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland er met deze maatregelen uit te komen. Als de cijfers blijven stijgen, moeten er meer behandelingen worden afgezegd. Roos hoopt dat het niet zo ver hoeft te komen en doet een dringend beroep op ziekenhuizen in regio’s waar nog niet zoveel aan de hand is. In Gelderland, Brabant en Zeeland zijn bijvoorbeeld nog nauwelijks ziekenhuizen die zorg moeten uitstellen.

Probleem

Volgens hem zou iedere regio nu moeten opschalen om meer patiënten op te kunnen vangen, ook als dat betekent dat ze behandelingen en operaties moeten uitstellen. ,,Spreiding moet nu voorrang krijgen zodat we de capaciteit zo groot mogelijk houden en de toegang tot de reguliere zorg in elke regio op hetzelfde niveau blijft.’’



De Nederlandse Zorgautoriteit ziet ook dat ziekenhuizen in de Randstad moeite hebben met het overplaatsen van coronapatiënten naar andere regio’s. Regio’s binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) hebben afspraken gemaakt over de spreiding van coronapatiënten, maar volgens de NZa worden die afspraken niet overal nagekomen. Hoe het kan dat dit niet lukt, weet de woordvoerder niet te zeggen. De NZa gaat in gesprek met de regio’s over het probleem.



Een woordvoerder van het Landelijk Netwerk Acute Zorg laat weten dat er nog steeds patiënten over het land worden gespreid. ,,Er is alleen vooral in de Randstad ook een hoge instroom. Het kan dan voorkomen dat het niet direct lukt om een plek in een ander ziekenhuis te vinden. Maar op een later moment vaak wel.”

