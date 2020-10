Alian schrikt zich kapot als politie zijn grillroom binnenvalt: ‘Ik heb niks, alleen shoarma’

Het is donderdagmiddag als de politie met tenminste drie wagens aan komt rijden op het Meidoornplein, waar Alian al 17 jaar een Griekse grillroom runt. De eigenaar wordt in de handboeien geslagen en wordt verbouwereerd op een stoel in de hoek van zijn zaak gezet. Hij vraagt de agenten wat ze komen doen: ,,Ik heb niks, alleen maar shoarma.’’ De inval is op grond van de wet wapens en munitie, zegt de politie later.