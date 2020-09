Alle duurzame plannen ten spijt: Nederlander gedraagt zich allesbehalve ‘groen’

Het klimaatprobleem en duurzaamheid blijven voor veel Nederlanders een ver-van-mijn-bed-show. De overheid slaagt er ondanks talloze beleidsplannen nog nauwelijks in om burgers tot milieuvriendelijker gedrag te bewegen, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuw rapport.

Om een gezonde, duurzamere leefomgeving te garanderen heeft het kabinet de afgelopen jaren allerlei nationale akkoorden gesloten met het bedrijfsleven, milieuorganisaties en lokale overheden. Neem het uit 2019 stammende Klimaatakkoord, dat beoogt de CO2-uitstoot drastisch terug te dringen of het Grondstoffenakkoord, dat de basis vormt voor een economie waarin meer stoffen worden hergebruikt. Andere voorbeelden zijn het Natuurpact, een Deltaprogramma tegen overstromingen, de meerjarenprogramma's infrastructuur en allerlei plannen om het woningtekort aan te pakken.

Dergelijk ‘geïnstitutionaliseerd overleg’ is noodzakelijk om de grote problemen op het gebied van milieu en leefbaarheid aan te pakken, maar gaat compleet over de hoofden van burgers heen, stelt het PBL in de nieuwste editie van de om de twee jaar verschijnende publicatie De Balans van de Leefomgeving. ,,De burger is nog te weinig in beeld”, concludeert PBL-directeur Hans Mommaas. ,,Het lukt de overheid nog maar mondjesmaat om burgers te betrekken bij het beleid en hen te motiveren zelf een bijdrage te leveren, zogenaamde ‘voorlopers’ uitgezonderd. Anderzijds wordt er (te) veel van individuele burgers verwacht.”

Zorgen over betaalbaarheid

Door het falen van de overheid voelen te weinig Nederlanders de noodzaak om hun huis te verduurzamen, minder vlees te eten, duurzame en tweedehands producten te kopen of de auto vaker te laten staan. Om uit te vinden hoe dat beter kan, heeft het PBL onderzoek verricht onder een representatieve groep van vijfduizend huishoudens. Wat blijkt? Veel Nederlanders maken zich zorgen maken over het klimaat, maar ook over de betaalbaarheid van het overstappen op andere vormen van energie. De helft vindt de kosten te hoog. De helft vreest verder dat energie te duur wordt. De lasten worden bovendien oneerlijk verdeeld, meent driekwart: grote bedrijven en de industrie moeten behoorlijk meer bijdragen aan het klimaatbeleid.

Opmerkelijk is verder dat drie op de vijf gezinnen aangeeft het gedrag te willen aanpassen voor een beter milieu, maar dat in de praktijk weinig mensen dat doen. ,,Veel keuzes worden uit gewoonte gemaakt”, schrijft het PBL, dat voor de overheid strategische beleidsanalyses maakt over milieu, natuur en ruimte. ,,Consumptiegedrag wordt beïnvloed door (eet)cultuur en sociaal geleerde vaardigheden, die op hun beurt worden beïnvloed door partijen als supermarkten en belangenorganisaties.”

Tastbaar

Draagvlak voor duurzaamheidsbeleid is volgens het Planbureau duidelijk iets anders dan draagvlak voor concrete maatregelen. Toch is het niet alleen een kostenkwestie. ,,Het heeft ook te maken met weten wat de opties zijn, wat ze kosten en opleveren.” Zo moet de voorlichting van de overheid naar Nederlanders véél beter, meent het PBL. Abstracte duurzaamheidsdoelen moeten tastbaar gemaakt worden door ze te vertalen naar wat mensen belangrijk vinden: gezonde lucht, voedsel, leefcomfort en energie.

De overheid dient zich verder beter in te leven in de verschillende typen Nederlanders en daar de communicatie op aanpassen. Sommige mensen zijn uit overtuiging geneigd wat te doen voor het milieu, anderen kijken puur naar de financiën. Het laatste geldt bijvoorbeeld vaker voor laagopgeleiden, het eerste voor hoogopgeleiden. Ook zijn er verschillen tussen jongeren en ouderen, en stadsbewoners en mensen op het platteland.

Kritisch op kabinetsbeleid

In de nieuwe editie van De Balans van de Leefomgeving kijkt het PBL er ten slotte naar of het kabinet de grote problemen van deze tijd op het gebied van de leefbaarheid weet aan te pakken. Conclusie is dat het met de klimaatplannen vrij goed gaat: er zijn concrete doelen, tijdsschema's en een miljardenbudget. Op veel andere terreinen schiet de echter overheid nog schromelijk te kort. Van het hervormen van de landbouw, natuurbeleid, de overgang naar een circulaire economie, een betere ruimtelijke ordening, waaronder de woningmarkt: ze schieten nog weinig op. In de woorden van het PBL: ,,Er is beleidsmatig de nodige vooruitgang geboekt, dit heeft nog niet de doelgerichtheid, robuustheid en het mobiliserende vermogen van het klimaatakkoord.”