Alle hens aan dek in Nederlandse ziekenhuizen: ‘Het is nu nog beheersbaar’

Met videoIn de Nederlandse ziekenhuizen is het op dit moment alle hens aan dek door de griepgolf die door het land trekt. Vanwege de drukte zijn diverse patiënten inmiddels overgeplaatst naar andere ziekenhuizen binnen de regio's, bevestigt een woordvoerder van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van landelijk opschalen is echter (nog) geen sprake. ,,Het is binnen de regio's nog beheersbaar.”

Voor de tweede week op een rij is sprake van een griepepidemie in Nederland. Dat zorgt al voor druk op de zorg, maar daarnaast gaan ook nog allerlei andere luchtwegvirussen rond. Laboratoria treffen onder meer het humaan metapneumovirus aan, dat ongeveer dezelfde klachten als griep kan veroorzaken. Ook het RS-virus en het rhinovirus gaan volop rond. Het coronavirus wordt ook nog aangetroffen, maar niet zo vaak als voorheen. ,,Maar ook dit virus gaat nog behoorlijk rond”, benadrukt het RIVM desgevraagd.

De combinatie van virussen zorgt ervoor dat ziekenhuizen alle zeilen moeten bijzetten om gepaste zorg te kunnen blijven leveren. ,,Het is passen en meten”, zegt een woordvoerder van het LCPS. ,,We zien al dat planbare zorg minimaal wordt afgeschaald en niet-acute operaties worden uitgesteld.”

Quote Het gaat nu nog goed. Maar als de regio’s aangeven het onderling niet meer aan te kunnen, dan schalen we op naar landelijk woordvoerder LCPS

Vinger aan de pols

Van een landelijke spreiding van patiënten is nu nog geen sprake. ,,Maar dat kan straks of morgen veranderen. We houden de vinger aan de pols. Wat we nu zien is dat het in de ene regio drukker is dan in de andere.” In de regio Gelderland bijvoorbeeld kunnen ze de drukte nog amper aan. ,,De druk op bedden is zeer groot”, meldt een woordvoerder van het Radboudumc in Nijmegen. Ook in Zuid-Holland is het druk. ,,Het gaat nog nét, maar het is heel druk”, laat het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht weten. Hetzelfde beeld in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem: ,,De druk is een beetje aan het toenemen, ja. We zien vooral veel patiënten met griepklachten binnenkomen op de spoedeisende hulp, maar ook mensen met longinfectieziekten.”

Dagelijks moet gepuzzeld worden om te zorgen dat er genoeg capaciteit is om grieppatiënten op te kunnen nemen. ,,Dat gaat nu nog goed. Maar als de regio’s aangeven het onderling niet meer aan te kunnen, dan schalen we op naar landelijk”, aldus het LCPS. Dat gebeurde al in de coronacrisis. ,,Maar dat is niet vergelijkbaar met deze situatie. In de winter zien we vaker hoge pieken, de combinatie van griep met andere virussen maakt de druk op dit moment bijzonder hoog. Over een zorginfarct wil ik niet zozeer spreken, dat vind ik nogal grote bewoordingen.”

Leon van den Toorn, longarts in het Erasmus MC, vertelde afgelopen woensdag bij Op1 over de griepgolf in ons land:

Zorginfarct: niet meteen alles ontregeld

Specialisten waarschuwden gisteren op deze site en bij praatprogramma’s Jinek en OP1 voor zo’n zorginfarct. Dat begrip moet niet meteen tot paniek leiden, nuanceert Leon van den Toorn, longarts in het Erasmus MC in Rotterdam. ,,Het betekent niet dat de zorg meteen helemaal ontregeld wordt, maar wel dat we goed moeten blijven kijken hoe we alles organiseren en welke adviezen we geven aan de Nederlandse bevolking.”

Het risico op een zorginfarct heeft alles te maken met de hoeveelheid virussen die in de lucht circuleren. Daarnaast zijn er bij specialisten zorgen over jonge, gezonde mensen die met een longontsteking op de intensive care belanden. Peter van der Voort, hoofd van de intensive care bij UMC Groningen, luidt hierover de noodklok. ,,Dat gebeurt altijd met een griepepidemie, maar de afgelopen twee weken gebeurt het in zulke aantallen dat het mij en mijn collega’s alarmeert. Ik denk dat het belangrijk is dat we daar alert op zijn. Dat betekent niet alleen voor degenen die griep hebben, maar ook voor huisartsen. Er moet tijdig antibiotica worden voorgeschreven.”

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) rekent erop dat de huisartsen de drukte aankunnen. ,,Huisartsen zijn goed op de hoogte en weten wat ze bij influenza moeten doen en hoe ze patiënten het beste kunnen behandelen of doorverwijzen. Dat is momenteel niet anders dan bij eerdere griepvarianten”, zegt woordvoerster Esther Zwart-de Bruin.

Personeelsuitval

Ook de Belgische ziekenhuizen liggen vol met patiënten. In het ZNA Ziekenhuis in Antwerpen is 10 procent van de patiënten opgenomen ten gevolge van griep. De drie ziekenhuiskoepels in Antwerpen kampen bovendien met een aanzienlijke personeelsuitval en moeten daardoor zelfs bedden sluiten.

Bij Ziekenhuis Rivierenland in Tiel (Gelderland) zien ze onder het personeel nog niet veel uitval door griep. Wel heeft het ziekenhuis, dat in totaal 164 bedden beschikbaar heeft, voortdurend opnames van mensen die corona hebben. Opgeteld wordt tussen de 3 en 10 procent van de bedden in beslag genomen door mensen die complicaties hebben door griep of corona.

Waar het ziekenhuis ook last van heeft, is dat er ook problemen zijn bij thuiszorgorganisatie en verpleeghuizen om patiënten te helpen. Nog eens 10 procent van de bedden in het ziekenhuis wordt bezet door mensen die wachten op een overplaatsing naar huis of een verpleeghuis. ,,Daardoor stokt het.”

Griepvaccin

Extra maatregelen om patiënten en zorgpersoneel te beschermen tegen influenza is geen overbodige luxe, stelt de Belgische arts Guy Hans: ,,We wisten al vanaf augustus dat het een zwaar griepseizoen zou worden en we hebben altijd in het achterhoofd gehouden dat er nieuwe covidvarianten zouden ontstaan. We kunnen dat enerzijds proberen in te dammen door mondkapjes en hygiënemaatregelen. Anderzijds blijft - naast het coronavaccin- het griepvaccin cruciaal. Ondanks wat sommigen denken, is het nooit te laat om deze nog te laten zetten.”

Over de verspreiding van griep in Nederland is het RIVM stellig. ,,Dit is zeker geen monsteruitbraak. Wat we nu vooral zien is dat het griepseizoen redelijk vroeg is begonnen. Dat is het enige verschil met andere seizoenen. Mogelijk verandert de situatie nog, we houden het in de gaten.” Volgens het RIVM is het vooral de combinatie met andere virussen die nu voor problemen zorgt.

