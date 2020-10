Alle ogen zijn gericht op Staphorst, maar op Urk zitten honderden mensen in de kerk

Beduidend minder kerkgan­gers in Staphorst dan vorige week (maar wel meer dan 30)

15:08 De in opspraak geraakte Hersteld Hervormde gemeente in Staphorst laat vandaag ‘beduidend’ minder bezoekers toe tijdens de drie kerkdiensten. Vanochtend kwamen de gelovigen bijeen voor de eerste dienst van deze zondag. Na schatting zitten er momenteel rond de 150 mensen in de Staphorster kerk, dat zijn er minder dan in de Jachin Boazkerk op het eveneens gelovige Urk.