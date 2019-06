Alle rechters proces MH17 nu bekend

Tbs-kli­niek stuurt omstreden groepslei­der weg die in gevangenis handelde in drugs en telefoons

15:47 In tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal blijkt tot vorige week een groepsleider te hebben gewerkt die eerder was ontslagen in een gevangenis vanwege handel in drugs en telefoons. De medewerker bleek ondanks zijn strafontslag in de gevangenis moeiteloos een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van deze site.