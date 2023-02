Alleen maar hoon voor lieden die complotten over Joden normaliseren

Leerlingen zetten zich in voor slachtof­fers aardbeving: ‘Zo erg dat al die mensen onder het puin liggen’

De aardbevingen in Turkije en Syrië hebben erin gehakt op de Islamitische basisschool Al Ghazali in Rotterdam, waar minstens de helft van de kinderen Turkse roots heeft. Op de school praten leraren uitputtend met de kinderen over de vreselijke gebeurtenissen. Maar medewerkers, ouders en kinderen komen ook in actie om de slachtoffers te helpen.

9 februari