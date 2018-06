Allergie-alert voeding werkt niet

Nederlanders met een voedselallergie krijgen geregeld allergische reacties door verkeerde of onvolledige waarschuwingen op etiketten. Dat leidt soms tot levensbedreigende situaties, blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht en TNO. Deskundigen pleiten voor Europese richtlijnen.

Een half miljoen Nederlanders hebben te kampen met een voedselallergie. De onderzoekers volgden een jaar lang 157 patiënten met een allergie voor bijvoorbeeld, pinda’s, noten, melk en eiwit. Bijna de helft (46 procent) kreeg één of meer allergische reacties omdat de informatie op etiketten ontbrak of niet klopte. Zes patiënten belandden daardoor op de spoedeisende hulp.

Bij de helft van de producten zaten allergenen, terwijl op het etiket geen waarschuwing stond. Of in een product zaten andere allergenen dan vermeld werd. Voorverpakte producten zorgden voor de meeste problemen.

'Geen peil op te trekken'

,,Er is geen peil op te trekken'', zegt Geert Houben, allergoloog en hoofdonderzoeker van TNO en UMC Utrecht. ,,Aan een waarschuwing kun je geen waarde hechten, of het nu wel of niet op het etiket staat. De informatie hangt vaak niet samen met het risico dat een product voor voedselallergiepatiënten met zich meebrengt.''

Allergische reacties treden meestal binnen enkele minuten op. Dat kan relatief mild zijn, zoals jeuk in de ogen, tinteling in de mond, buikpijn, overgeven of een huidreactie, maar ook levensbedreigende vormen aannemen. Houben: ,,De keel en slijmvliezen kunnen opzwellen, waardoor een patiënt benauwd wordt en ademhalingsproblemen krijgt. Maar ook het hart en de longen kunnen aangetast worden.''

Melk en eiwitten

Bedrijven houden zich redelijk goed aan de verplichte vermelding van allergenen die als ingrediënt in een product verwerkt worden. Het gaat volgens de onderzoekers fout bij informatie over allergenen die onbedoeld in een product terechtkomen, bijvoorbeeld tijdens het productieproces of transport. Melk en eiwitten vormen grootste probleem, omdat die heel vaak gebruikt worden.

De onderzoekers pleiten voor uniforme regels wanneer in dat geval een waarschuwing op het etiket nodig is. ,,Daarover moeten op Europees niveau afspraken gemaakt worden'', zegt Houben. ,,Maar bij de Europese Commissie heeft het geen prioriteit. Onbegrijpelijk. Daarmee worden 22 miljoen mensen in Europa dagelijks voor onnodige risico’s geplaatst.''