Almelose advocaat in Turkije gearresteerd wegens beledigen politicus

Mercanoglu werd gearresteerd op de luchthaven van Izmir, op de dag dat de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 uitgebreid werd herdacht in Turkije. Hij was, toevallig op deze dag, met zijn zoon op weg naar zijn geboortestad Denizli. De arrestatie van Mercanoglu werd gemeld door zijn echtgenote, die nog in Nederland is.

De advocaat geldt als een criticus van Erdogan en steekt dat ook niet onder stoelen of banken . Toch ging hij nog geregeld naar Turkije, zowel met zijn gezin als alleen. Hij hield er sinds 2016 al rekening mee, dat hij wellicht een keer opgepakt zou worden. Maar volgens zijn vrouw was die vrees sinds enige tijd niet meer aanwezig.

Spoedzitting

Onduidelijk is op welke manier de parlementariër beledigd zou zijn. „Ik ken haar niet eens”, zegt Mercanoglu. „Dus zo heel actief zal ze ook niet zijn.” Mercanoglu werd vrijdagmorgen in Izmir in een spoedzitting voorgeleid en vervolgens vrijgelaten. Er volgt later in Antalya een inhoudelijke behandeling, de datum is nog niet bekend.