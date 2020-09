Als biermerken op voetbalshirts mogen, waarom dan geen seksspeeltjes?

update / video 30 graden en hoger: nazomer wordt mogelijk historisch

14 september Het nazomeren is begonnen. Het is vandaag 30 graden geworden. ,,De eerste tropische dag is een feit", jubelen de meteorologen van Weerplaza. Het is vandaag al goed warm, maar morgen wordt het zelfs uitzonderlijk warm voor midden september. ,,Voor een hittegolf hebben we 3 tropische dagen nodig, dat gaan we waarschijnlijk niet halen.”