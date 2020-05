Als het om de relatie met mijn moeder gaat, doe ik al 20 jaar aan social distancing

Op Moederdag deed ik een onorthodox voorstel aan mijn vriendin. Het kwam voort uit een impuls, maar toen ik het plan eenmaal had bedacht, liet het me niet meer los.



‘We kunnen mijn moeder uitnodigen’, zei ik tegen Anna.

‘Hm, is dat niet gevaarlijk?’

‘Ze was vorige week jarig en nu is ze weer alleen.’

‘Dat is wel zielig. En ze mist haar kleinkinderen enorm.’



We bedachten dat wij uit haar buurt zouden blijven. Dat was niet moeilijk, want als het om de moeizame relatie met mijn moeder gaat, doe ik al ruim twintig jaar aan social distancing.