Als je vertelt over een kind op transport naar de dood, hoef je niet meer uit te leggen wat vrijheid is’

‘Nederland zou een dictatuur zijn, beweren sommigen. Onzin!’

Holocaust-overlevende Selma van de Perre (98) veroverde ieders hart met haar oorlogservaringen, opgetekend in Mijn naam is Selma. Haar optimisme blijft ongebroken, ook nu Covid-19 haar vrijheid beperkingen oplegt.



‘Vanaf begin maart ben ik aan huis gebonden, maar ik ben elke ochtend blij dat ik leef. De laatste weken ga ik soms even naar buiten om de benen te strekken. Maar ik mis de sociale contacten. Mensen die iets voor me kopen, komen niet verder dan de voortuin. Mijn zoon zet de boodschappen bij de voordeur.