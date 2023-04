Als mishandelde vrouw het politiebureau binnenloopt, staat OM voor een raadsel

podcast de zaak xAls op een dag een zwangere vrouw het politiebureau binnenloopt, is duidelijk dat zij behoorlijk mishandeld is. Ze is bont en blauw geslagen en dus doet ze aangifte. Maar wie is de dader? De politie en het Openbaar Ministerie staan voor een raadsel.

Na onderzoek wordt deels duidelijk wat er gebeurt is. De vrouw is sinds enkele maanden getrouwd, maar haar partner vertrouwt het niet helemaal. Dat gevoel blijkt te kloppen, want op een avond gaat de zwangere vrouw met haar minnaar naar de bioscoop. Als die minnaar haar terugbrengt bij haar auto, wacht een nare verrassing: haar schoonzussen staan haar op te wachten.

De schoonzussen bellen hun broer, die in zijn auto stapt en die kant op komt. Maar hij belt eerst zijn schoonvader om uit te leggen wat de zwangere vrouw volgens hem heeft gedaan. En dán wordt het raadselachtig. Want wie sloeg de vrouw in elkaar op de donkere parkeerplaats in Rotterdam?

Rechtbankverslaggever Niels Dekker volgt de zaak namens AD Rotterdams Dagblad en vindt het een hele opmerkelijke zaak: ,,Het is net Cluedo, met de bedrogen man, de zwangere vrouw, de minnaar, de zussen, de zwager of de schoonvader: wie was het?''

Dit is de nieuwste aflevering van de podcastserie De Zaak X. De complete serie beluister je via deze site, of abonneer je via Spotify of Apple Podcast, of klik hieronder om de podcast te luisteren op jouw favoriete platform!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.