Als Rutte en kornuiten matigen, zullen ze op rechts worden ingehaald

Dat migratie hét onderwerp van de volgende verkiezingen gaat worden, liet premier Mark Rutte zich reeds eerder in een interview ontvallen. Ergens was dat bespottelijk: alsof we niet al ruim een decennium met elkaar soebatten over zaken als integratie, vluchtelingen en goedkope buitenlandse arbeidskrachten.



Maar zijn boodschap was niet helemaal ondoordacht. Onze premier is bang voor Forum voor Democratie, dat sterk tamboereert op zaken als een sterke eigen identiteit en het gevaar dat we onze soevereiniteit zullen verliezen – bijvoorbeeld door homeopathische verdunning.



De crisis in Brabant legde onbedoeld bloot wat ons de komende maanden te wachten staat. Er moet een nieuw provinciebestuur worden samengesteld en het CDA en de VVD zijn bereid om met de beweging van Thierry Baudet te onderhandelen.