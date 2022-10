Als we op deze wijze blijven aanmodderen, zullen er grote ongelukken gebeuren in Ter Apel

met video Vluchtauto crasht na achtervol­ging op A12: een verdachte aangehou­den, andere nog op de vlucht

Een wilde achtervolging, waarschuwingsschoten en een crash als klap op de vuurpijl. Het waren wildwesttaferelen vanochtend in Driebergen. Een lange achtervolging op de A12 eindigde uiteindelijk op de afrit bij de Utrechtse gemeente, nadat de vluchtauto in botsing kwam met andere voertuigen. Hierbij kon de politie één verdachte aanhouden; de andere verdachte is nog op de vlucht.

15:08