Amateurvoetbalclubs blijven speelbal van criminelen

'Studenten­cam­pus­sen Amsterdam onveilig'

2 mei De ASVA Studentenunie waarschuwt voor onveilige situaties op studentencampussen in Amsterdam. De organisatie zegt dat het de afgelopen twee maanden 39 meldingen heeft binnengekregen over incidenten. Het gaat volgens de ASVA vooral over geweldsincidenten, zedendelicten, beroving en inbraak.