Amber alert voor vermiste jongen (11), laatst gezien in Den Haag

De politie in Den Haag heeft een Amber alert uitgestuurd vanwege de vermissing van een 11-jarige jongen. ,,We maken ons ernstig zorgen om het leven van het kind”, vertelt een woordvoerder van de politie. Brock, roepnaam Jayden, werd vrijdag voor het laatst gezien in de Fluitenbergstraat, een straat in de buurt van het Zuiderpark in de stad.