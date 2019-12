Amber Alert voor vermiste Rowena met 1-jarig zoontje Novan uit Ede

Onrust onder passagiers na bomdreiger (21) Amsterdam Centraal: ‘Het was spannend’

15:41 Op station Sloterdijk in Amsterdam is rond het middaguur een verdachte opgepakt die in een trein had gedreigd met een explosief. Dat laat de politie weten. Er is uiteindelijk geen explosief gevonden. De situatie is nu veilig. De verdachte is een 21-jarige Amsterdammer.