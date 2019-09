Amerika klaagt YouTubers aan voor ‘gepland’ bezoek aan verboden militaire basis Area 51

YouTubers Ties Granzier (20) en Govert Sweep (21), die in Amerika werden opgepakt omdat ze de militaire basis Area 51 betraden, zijn aangeklaagd voor het binnentreden van verboden terrein. Justitie verdenkt hen ervan dat bewust gepland te hebben in overleg met anderen. Op zo'n daad van grote burgerlijke ongehoorzaamheid staat maximaal een jaar cel. De mannen verschijnen morgen voor de rechter.

De vloggers negeerden afgelopen dinsdag de borden ‘verboden toegang’ en besloten de militaire basis Area 51 te betreden. Naar eigen zeggen waren ze zich niet bewust van hun overtreding en wilden ze slechts naar een militaire post om te vragen of ze beelden mochten maken. De politie arresteerde hen echter.



Nu zijn de twee aangeklaagd voor het betreden van verboden terrein en het bewust plannen van dat bezoek in overleg met anderen. Dat laat openbaar aanklager Chris Arabia aan deze site weten. De Amerikaanse autoriteiten zien dat als een daad van grote burgerlijke ongehoorzaamheid. Ties en Govert kunnen maximaal een jaar celstraf krijgen of een geldboete. ,,De Amerikanen nemen deze zaak bloedserieus. In dat land wordt alles wat met militairen en veiligheid te maken heeft hoog opgenomen,” weet Amerikakenner Willem Post.



Er ligt ook nog een lichtere aanklacht, namelijk het sec binnentreden van verboden terrein. Daarop staat een maximale celstraf van zes maanden. Morgen dient een voorproces, waarin zaken veelal worden geschikt.

Volledig scherm De YouTubers passeerden bordjes verboden toegang. © Nye County Police

Gevoelig

De zaak ligt uiterst gevoelig door een uit de hand gelopen Facebookgrap, waarin een man uit Californië opriep om Area 51 te bestormen en de mysteries van de militaire basis te onthullen: Storming Area 51. Die actie is officieel afgeblazen, omdat liefst 1,7 miljoen gebruikers meldden te willen komen. Nog eens 1,3 miljoen mensen toonden interesse. De ‘bestorming’ zou vrijdag moeten gebeuren.

De Nederlandse YouTubers zijn de eerste sinds de aankondiging van Storming Area 51 die het militaire terrein daadwerkelijk op zijn gegaan. De aanklager verdenkt de mannen ervan met voorbedachte rade de overtreding te zijn begaan, vandaar de aanklacht van grote burgerlijke ongehoorzaamheid. Daarom is er in heel Amerika veel aandacht voor de arrestatie van Ties en Govert. ,,Meestal leggen de Amerikanen voor dergelijke overtredingen geen celstraf op, maar misschien willen ze nu een signaal afgeven naar al die mensen die vrijdag willen komen", vreest Post. Hij denkt dat de kans groot is dat de twee direct op het vliegtuig naar Nederland worden gezet en Amerika niet meer in mogen.

Quote Het gaat nu goed en we zijn de zaak aan het voorberei­den met een goede advocaat uit Las Vegas. Het belangrijk­ste voor ons nu is dat we de zaak goed afronden Govert Sweep, YouTuber

Het terrein is berucht, omdat er al decennialang wordt gezegd dat onderdelen van een neergestorte Ufo daar voor onderzoek zouden liggen. Ook zou er onderzoek naar aliens worden gedaan. Die mysteries hebben een grote aantrekkingskracht op mensen die Area 51 niet mogen betreden. Volgens Amerikadeskundige Post is slechts bekend dat de basis wordt gebruikt voor het testen van spionagevliegtuigen. Ook ligt er nucleair materiaal opgeslagen.