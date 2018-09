Amerikaanse slachtoffers aanslag: We kunnen politie niet genoeg danken

'Flatsprin­gers': medische toestand genegeerd

12:11 Een van de moordverdachten die op 9 januari van het balkon viel van een flat in Breda heeft justitie aansprakelijk gesteld omdat er niets is gedaan aan zijn medische situatie. Azzedine A. raakte ernstig gewond bij die val. Hij zit in een rolstoel en kan zijn been niet bewegen.