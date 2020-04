Amerikaanse universiteit voorspelt: ‘Nul coronadoden in Nederland op 25 juni’

Het model waarvan sprake is, is afkomstig van het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) in Seattle. ,,Wij doen voorspellingen op basis van verschillende statistische modellen”, meldt de universiteit. ,,Toen regeringen over de hele wereld om hulp vroegen bij het bepalen van de impact van de coronacrisis op hun gezondheidssystemen, ontwikkelden we prognoses voor alle vijftig Amerikaanse staten. We blijven nu ook andere regio’s in de wereld monitoren die met vergelijkbare vragen worden geconfronteerd.”