Amsterdam extra alert na Jeruzalem-toespraak Trump

Van Aartsen reageerde op vragen over een incident bij een joods restaurant in Amsterdam. Een man sloeg daar vandaag de ruiten in. Hij droeg een Palestijnse vlag. ,,We zullen alert zijn op ontwikkelingen in de komende periode.''



De waarnemend burgemeester zei dat de politie snel heeft gehandeld. ,,Hopelijk is dat voor de joodse gemeenschap een signaal om te zien hoe alert de politie is.'' Veel partijen reageerde ontzet op de aanval, waaronder de PVV, SGP en het Centraal Joods Overleg.



Van Aartsen heeft het inslaan van de ruiten besproken met opperrabbijn Binyomin Jacobs en zijn medeleven uitgesproken tegenover de joodse gemeenschap. Over het motief van de man is volgens Van Aartsen nog niets bekend.