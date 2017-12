Amsterdam onderzoekt illegale verhuur in prins Bernhard-pandjes

Bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag zijn klachten binnen gekomen over panden van de prins en zijn zakenpartners: verhuur aan te grote groepen en achterstallig onderhoud. Het steunpunt neemt de klachten serieus. ,,Ik zie dit als een manier om bewust regels te overtreden," zegt Gert Jan Bakker van het meldpunt.

De gemeente bevestigt dat onderzoek gaande is naar adressen van Prins Bernhard, maar doet er tijdens het onderzoek verder het zwijgen toe.

Geen vergunning

Per huis zijn er één of twee 'spookhuurders', die nog ingeschreven zijn op hun oude adres of bij hun ouders. De huurders zijn boos. Zij dachten als legale huurders in de woningen te zitten, maar vinden dat de eigenaar en de beheerder hen nu opzadelen met problemen die ontstaan omdat de verhuurregels niet worden gevolgd. Nu de gemeente controleert, vrezen ze de consequenties.

Sleutelgeld

Vorige maand schreef Het Parool al over huurders van Bernhard en zijn zakenpartners, die met te grote groepen in een woning zitten en sleutelgeld hebben betaald, hetgeen niet is toegestaan. Volgens Groeneveld, mede-eigenaar van de huizen, was daar sprake van een tussenpersoon waarmee zij geen zaken doen.

De huurders die zich daarna meldden met misstanden in de woningen van Bernhard en zijn compagnons doen rechtstreeks zaken met het beheerkantoor en de pandeigenaren zelf, zeggen ze. Van een tussenpersoon is geen sprake. Ze laten contracten zien als bewijs: opgesteld door het beheerkantoor dat de verhuur regelt voor Bernhard en consorten en ondertekend door 'C. Groeneveld c.s.'

Per huis zijn er één of twee 'spookhuurders', die nog ingeschreven zijn op hun oude adres of bij hun ouders, zodat voor de gemeente onzichtbaar is dat er een te grote groep in het huis woont.

Investeerders op afstand

De gemeente kan een boete opleggen van zes- tot achttienduizend euro als ze te veel huurders in een huis aantreft, zonder dat daar vergunning voor is. Bovendien moet de eigenaar de situatie legaal maken, door alsnog een vergunning aan te vragen, of het aantal huurders terug te brengen naar twee. De gemeente kan hiertoe een dwangsom opleggen van 50.000 euro.

Coen Groeneveld zegt in een reactie te weten van het onderzoek door de gemeente. De eigenaren hebben zelf ook een inventarisatie gedaan. "Onze eerste voorzichtige conclusie is dat op een paar adressen mogelijk meer mensen wonen dan is toegestaan."

,,We gaan optreden, want we gaan het beleid van de gemeente volgen. We willen alsnog vergunningen aanvragen. Als we die niet krijgen, dan moeten juristen bepalen wat we gaan doen en of huurders uit hun huis moeten. Dat is niet de bedoeling, ik zou het moeilijk vinden drie startende huurders op straat te zetten."