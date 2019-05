Amsterdam pakt oververhitte woningmarkt aan

Ambassa­deur VS: Nederland draagt te weinig bij aan NAVO

11:36 De ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, Pete Hoekstra, is verbaasd over de Nederlandse uitgaven voor Defensie. ,,Waarom is Nederland niet bereid om zijn eerlijke aandeel bij te dragen aan de NAVO?” vraagt hij zich af na de maandag verschenen Voorjaarsnota in gesprek met de Volkskrant.