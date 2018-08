Amsterdam sluit spyshop na liquidatiepoging

Spyshop Spy City Amsterdam wordt op last van burgemeester Femke Halsema gesloten vanwege de mislukte poging tot liquidatie van de bedrijfsleider dinsdagmorgen.

De politie vond in het pand veel contant geld en vermoedt dat vanuit de shop in drugs werd gehandeld. Ook lag er een 'jammer', een verboden stoorzender die signalen van bijvoorbeeld mobiele telefoons of volgapparatuur kan verstoren.

Door de liquidatiepoging is volgens Halsema 'het woon- en leefklimaat' aan de Moezelhavenweg in het Westelijk Havengebied 'ernstig verstoord'. Ze wil voorkomen dat de spyshop 'in de toekomst een rol kan blijven spelen bij het faciliteren van criminele activiteiten die de openbare orde aantasten'.

De sluiting is voor onbepaalde tijd. Het is zeer de vraag of de winkel ooit nog open mag.

Afluisterapparatuur

Spyshops zijn de overheid een doorn in het oog omdat ze spullen verkopen die voor (zware) criminelen interessant zijn, zoals apparatuur om zelf af te luisteren en rivalen te volgen of spullen om de opsporingsdiensten het afluisteren en volgen juist te bemoeilijken. De verkoop is wel legaal.

De bedrijfsleider, de 31-jarige Sander uit Alkmaar, werd dinsdagmorgen aangevallen door mannen die hem waarschijnlijk wilden liquideren. Hun vuurwapen lijkt te hebben geweigerd, waarna ze hem daarmee waarschijnlijk (vooral) tegen zijn hoofd hebben geslagen.

Zwaargewond

Ze lieten hem zwaargewond achter en vluchtten in een gestolen Audi, die de politie na een tip vond op de A.A.H. Struijckenkade in Slotermeer. Verder onderzoek leidde naar een woning in de buurt waar drie verdachten werden aangehouden. De recherche zoekt nog meer betrokkenen.

De bedrijfsleider is zwaargewond, maar lijkt te overleven. Hij runde de spyshop al vijf jaar. Volgens De Telegraaf leverde het slachtoffer rechtstreeks afluister- en beveiligingsapparatuur aan Astrid Holleeder. Ze nam met de apparatuur gesprekken met haar broer Willem Holleeder op