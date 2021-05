Amsterdam UMC ontdekt mogelijk betere Covid-behandeling

Coronavirus LIVE | Steeds minder coronapa­tiën­ten belanden in ziekenhuis, Gommers verwacht in najaar opnieuw drukte op IC

16:03 Steeds minder coronapatiënten belanden in de ziekenhuizen. Het gemiddelde aantal nieuwe opnames in een week tijd is dinsdag voor de zesde dag op rij gedaald. Virologen gaan ervan uit dat het coronavirus zeker de eerste jaren als verkoudheidsvirus terug gaat komen. Dat betekent dat er ook in het najaar weer mensen in het ziekenhuis belanden. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.