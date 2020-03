Amsterdams ‘moordcommando’ opgepakt in Spanje en Nederland

De Spaanse en Amsterdamse recherche hebben ‘een moordcommando’ van zes Nederlandse criminelen aangehouden. De mannen zouden in januari 2019 een crimineel hebben geliquideerd in de Spaanse stad Marbella én worden verantwoordelijk gehouden voor een forse reeks andere liquidaties of moordplannen, vooral in Nederland.

Onder de verdachten zijn meerdere in Amsterdam beruchte criminelen. Vier van de jonge mannen zouden begin deze maand op weg zijn geweest naar weer een liquidatie in Spanje. Ze werden daar net over de grens aangehouden met wapens in een verborgen compartiment van hun auto.

Een andere verdachte zit al enige tijd vast in Nederland, een zesde is recent gearresteerd. Bij hem werd een semiautomatisch pistool met geluiddemper gevonden.

Directe aanleiding voor de gezamenlijke operatie ‘Bentley’ van de Spaanse en Nederlandse autoriteiten was de liquidatie van Abdelhadi Yaqout, lokaal bekend als ‘Marco’, in de nacht van 20 op 21 januari 2019 in Marbella.

Kinahan-clan

De Spanjaard van Marokkaanse origine leidde aan de Spaanse zuidkust een jetsetbestaan. Hij had meerdere succesvolle horecazaken, waaronder clubs in de luxe jachthaven Puerto Banus van Marbella, maar zat ook diep in de internationale drugshandel. Hij waste misdaadwinsten wit voor de beruchte Kinahan-clan: één van de grootste spelers op de markt. Twee mannen met capuchons schoten hem dood toen hij in zijn Bentley arriveerde bij zijn villa in San Pedro.

In een onderzoek waarin de Amsterdamse recherche en de collega’s aan de Costa del Sol nauw samenwerkten, werden volop technische middelen ingezet. Zo kwamen de verdachten in beeld, hoewel ze zich zorgvuldig probeerden af te schermen. Ondanks dat de criminelen gebruikmaakten van versleutelde Blackberry’s, was de hele groep na een jaar bekend bij het onderzoeksteam.

Ridouan Taghi

Enkele verdachten waren in Nederland al aangeklaagd voor liquidaties, waaronder onderwereldmoorden waartoe de in december gearresteerde Ridouan Taghi en zijn getrouwen opdracht zouden hebben gegeven.

Zo zit Amsterdammer Jermaine B. (37) al vast in de grote strafzaak Eris. Hij wordt beschuldigd van het geven van de opdrachten voor de niet uitgevoerde liquidaties van de zes Amsterdammers Inchomar Balentien (later alsnog vermoord), Jason L. en diens vriend Germaine R.; de broers Khalid en Mimoun B. en Riff W.

Ook is hij gelinkt aan de poging Samir H. uit Roermond te vermoorden en de poging tot liquidatie van Amsterdammers Roger L. en Rachid C.

Derk Wiersum

Verder zijn de Amsterdamse misdaadcompagnons Omar C. (20) en Badr K. (31) onder de verdachten. Zij zochten begin 2019 onafhankelijk van elkaar op internet naar Derk Wiersum en Bart Stapert: de advocaten van spijtoptant Nabil B. toen die kroongetuige werd tegen de organisatie van Taghi. In september 2019 is raadsman Wiersum doodgeschoten in Buitenveldert – een moord die een schok door het land joeg. Pas daarna kwam de recherche achter de zoekacties, met de telefoon van Badr K. die al in mei 2019 in beslag was genomen.

C. en K. zouden ook medeplichtig zijn aan de poging tot liquidatie van medewerker Sander de L. van Spy City in augustus 2018. Badr K. wordt momenteel in Amsterdam ook vervolgd voor de liquidatie van Shaquille Goedhart in mei 2019 in Zuidoost én betrokkenheid bij nog een mislukte moordpoging in De Pijp in juli 2018. Hij was in januari vrijgelaten uit voorarrest.