Amsterdams restaurant drie keer beschoten in week tijd

Het Syrische restaurant Sham Oost in Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de derde keer in zeer korte tijd beschoten.

Vorige week zaterdag en afgelopen vrijdag, vroeg in de ochtend, werden bij het pand ook al kogelinslagen aangetroffen. Vrijdagnacht was het weer raak: rond 03.10 uur werden in de omgeving van het restaurant harde knallen gehoord en vond de politie sporen van kogels. Bij de drie beschietingen raakte niemand gewond.

Drama

Eigenaar van het restaurant Momen Al-Azhar vertelde vrijdag dat er de eerste twee keer op de deur is geschoten. Hij is er kapot van. ,,We hebben net acht maanden verbouwd, op 23 maart zijn we open gegaan. Vanwege de coronacrisis doen we alleen take out. En dan nu dit. Het is een drama.”

Al-Azhar heeft nog niet van de gemeente gehoord dat hij zijn restaurant moet sluiten, maar hij verwacht dat dat ergens de komende dagen wel zal gebeuren. Het is niet de eerste pech die hij met zijn restaurant heeft. In de eerste vestiging aan de Warmoesstraat ontstond twee jaar geleden een groot zakelijk conflict met de aandeelhouders, waardoor het restaurant uiteindelijk een tijd dicht moest. Al-Azhar is daar nu geen eigenaar meer. Wel heeft hij nog een vestiging aan de Witte de Withstraat (Sham West).

Bedreiging

Volgens de politie is bedreiging één van de scenario’s voor de beschieting van het restaurant die worden onderzocht. ,,Dat kunnen we natuurlijk pas hard maken als we daar ook daadwerkelijk bewijzen voor hebben gevonden,” zegt een woordvoerder. ,,Maar zoiets gebeurt over het algemeen niet zomaar.”