Amsterdamse clubs zaterdag open ondanks dreiging forse dwangsom

Burgemeester Femke Halsema stelde Koninklijke Horeca Nederland vanmiddag per brief op de hoogte van de dreigende boetes. Vrijdag krijgen de individuele clubs eveneens een brief, die dan direct geldt als waarschuwing.



Halsema schrijft dat ze de frustratie, teleurstelling en noodzaak voor perspectief vanuit de nachtclubs begrijpt. Ze benadrukt echter dat het stadsbestuur zich houdt aan de landelijke coronaregels, ‘zoals we dat telkens hebben gedaan’. ‘Ik vraag u dringend u nog te voegen naar de regels, ervan uitgaande dat de samenleving binnenkort opengaat’, aldus de burgemeester. ‘Dan kunnen we de Amsterdamse clubs in volle glorie heropenen. Ik reken op u.’



,,Ik heb begrip voor de positie van de burgemeester en dat ze moet handhaven, maar we hopen dat de gemeente ervoor kiest ons niet direct een boete op te leggen’’, aldus De Kroon. ,,Deze mogelijke dwangsom verandert niks voor de clubs, wij gaan gewoon open. We hebben nog steeds niet genoeg perspectief geboden gekregen vanuit Den Haag. Om weer een avondje open te kunnen en heel veel blije mensen om ons heen te hebben betekent heel veel voor ons.’’



De Amsterdamse nachtburgemeester Ramon de Lima zegt teleurgesteld te zijn in de dreigende boete van de gemeente. ,,Ik baal hiervan, zeker voor de clubeigenaren die nu al twee jaar dicht zijn. Juist nu is het zo belangrijk dat dit door moet kunnen gaan. Mensen kijken hier echt naar uit.’’