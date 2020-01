Amsterdamse crimineel Khalid J. gearresteerd in Dubai

De Amsterdamse crimineel Khalid J. (35) is volgens betrouwbare bronnen gearresteerd in Dubai. Hij wordt al jaren gelinkt aan onderwereldmoorden. Justitie beschuldigt hem van het lidmaatschap van een criminele organisatie die liquidaties liet plegen. Dat meldt Het Parool .

Het Openbaar Ministerie laat weten niets over de arrestatie te willen zeggen, maar ontkent die niet. Meerdere ingewijden melden dat J. in gezelschap van nog zeker één andere Amsterdamse crimineel is opgepakt.

Khalid J., uit Amsterdam-Zuid, wordt vervolgd in een groot proces waarin tien veelal beruchte Amsterdamse criminelen terecht zullen staan voor betrokkenheid bij het moordcommando. Hij zou in elk geval van 1 december 2013 tot 31 december 2014 een belangrijke rol hebben gespeeld in de groep.

Die megazaak draait onder meer om de liquidatie van crimineel Alex Gillis op 20 februari 2014; de voorbereiding van het uiteindelijk niet uitgevoerde plan diens neef dood te schieten; de moord op de onschuldige huisvader Stefan Regalo Eggermont op 13 juli 2014, door een blunder, en de moord op 3 september 2014 op de Iraniër Massod Amin Hosseini.

Overigens is J. alleen aangeklaagd als lid van de criminele organisatie, niet voor concrete liquidaties.

‘Papkind’

Khalid J., alias ‘Oog’ of ‘Papkind’, is al lang actief in de hoofdstedelijke georganiseerde misdaad.

Hij wordt gerekend tot ‘het middenkader’ van de groep rond de Chileense Amsterdammer Richard R., alias ‘Rico de Chileen’. Samen met de inmiddels tot levenslang veroordeelde Naoufal ‘Noffel’ F. en Youssef ‘Skoef’ O. zou hij liquidaties hebben voorbereid en ‘gecoördineerd’.

Tot die in mei 2014 werd geliquideerd, was J. een secondant van Gwenette Martha. Het Openbaar Ministerie beschuldigde hem en nog twee medeverdachten ervan dat ze in het najaar van 2012 op de Dam samen met Martha de liquidatie voorbereidden van rivaal Benaouf A.

Ze werden daarvan begin 2015 vrijgesproken. Khalid J. kreeg wel zeven maanden cel omdat hij op de Dam een doorgeladen vuurwapen bij zich had, maar die straf werd weggestreept tegen de bijna driekwart jaar die hij na zijn arrestatie in voorarrest had gezeten.

In december 2014 was J. met een groepje andere criminelen in Panama-Stad toen Khalid Jaafar uit De Pijp daar voor een nachtclub werd geliquideerd.

Jimmy Woo

In oktober 2012 raakte J. samen met ‘Noffel’ F. slaags met andere bezoekers van club Jimmy Woo in de Korte Leidsedwarsstraat. De twee gebruikten volgens justitie grof geweld, maar werden daarvan uiteindelijk vrijgesproken. J. zei dat hij juist zelf was geslagen.

Familieleden van de eind 2015 in Amstelveen geliquideerde Luana Lux Xavier houden onder anderen Khalid J. voor die moord verantwoordelijk. Zij was de vriendin van de in Spanje verdwenen en waarschijnlijk vermoorde Amsterdammer Najib ‘Ziggy’ Himmich, die ook lang deel had uitgemaakt van Martha’s groep.

Lux Xavier werd voor de ogen van haar dochter geliquideerd voor haar huis. Haar zus en moeder zeggen dat ze Khalid J., ‘Oog’, kort voor haar dood had verteld dat ze van plan was met de politie te gaan praten. Daarom zouden Richard R. en J. haar uit de weg hebben laten ruimen.

De advocaat van ‘Rico de Chileen’, in oktober 2017 in Chili gearresteerd voor witwassen en drugshandel en beschuldigd van vele liquidaties, heeft de suggesties over betrokkenheid bij de moord op Lux Xavier verontwaardigd terzijde geschoven.

Momenteel is nog onduidelijk welke advocaat Khalid J. in Nederland zal bijstaan.

Taghi

Het is de tweede keer in een maand dat Dubai door Nederland gezochte criminelen arresteert – wat lang zeldzaam was. Op 16 december werd de beruchte Ridouan Taghi er opgepakt en vrijwel onmiddellijk naar Nederland overgevlogen, nadat hij jarenlang op de vlucht was geweest.