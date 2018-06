Amsterdamse gemeenteraad vergadert over nieuwe burgemeester

Naar verluidt zijn Femke Halsema (GroenLinks) en Carolien Gehrels (PvdA) de laatste twee overgebleven sollicitanten in de race. In de geheime raadsvergadering motiveert de vertrouwenscommissie waarom juist deze twee kandidaten geschikt zijn om burgemeester te worden, en wie de eerste keuze geniet. Onbekend is wie van de twee vrouwen op één staat.



Daarna moet de voltallige gemeenteraad, die uit 45 leden bestaat, stemmen over de voordracht. De eerste keuze die de vertrouwenscommissie aanbeveelt, wordt niet altijd de nieuwe burgemeester. In 2010 stond VVD'ster Annemarie Jorritsma op 1, maar werd de nummer 2 Eberhard van der Laan uiteindelijk gekozen door de raadsleden.



Procedure

Als de gemeenteraad een keuze heeft gemaakt, stuurt de commissaris van de Koning Johan Remkes (Noord-Holland) deze aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren.



De AIVD doet een veiligheidsonderzoek, waarna het kabinet een besluit neemt over de geschiktheid van de kandidaat. Vervolgens draagt minister Ollongren de kandidaat voor bij de Koning, die de nieuwe burgemeester benoemt. Pas daarna kan zij geïnstalleerd worden door de gemeenteraad.



Het streven is om nog voor het begin van de zomervakantie een nieuwe burgemeester te hebben, zodat zij, zoals Van Aartsen het zelf heeft gezegd, bijtijds in functie is om de Noord/Zuidlijn te openen op 22 juli.