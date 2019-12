Amsterdamse politie pakt man op voor bezit antitankwapen

De bazooka, waarmee je een raket kunt afschieten, werd volgens het Openbaar Ministerie gevonden in de berging van de woning waar de man verbleef. De verdachte moet in ieder geval de komende twee weken vast blijven zitten, zo heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten. De man zit in beperkingen en mag daarom alleen contact hebben met zijn advocaat.



Het is volgens het OM uitzonderlijk dat dit soort wapens in Nederland wordt aangetroffen. Waarom de verdachte het wapen mogelijk in zijn bezit had, is niet duidelijk, maar er is volgens een woordvoerder van het OM geen sprake van een link met terrorisme.



De man is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden, nadat het OM informatie had gekregen over de bazooka. Hoewel de man niet de officiële huurder of eigenaar van de betreffende woning is, werd hij als persoon wel in verband gebracht met het wapen. Het OM wil niet meer informatie geven over de verdachte en de locatie.