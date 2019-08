Amsterdamse politie stelt onderzoek in naar lek in zaak zoon Halsema

Het onderzoek zal worden verricht door het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de eenheid Amsterdam. De politie schrijft vandaag in een reactie dat de suggestie in het artikel van de Telegraaf - waarin wordt gezegd dat er sprake is van een doofpot omdat de aanhouding niet eerder is gemeld - niet klopt. ‘Bij voorlichting over het werk van politie en OM gaat het om de balans tussen openheid en transparantie enerzijds en de belangen van een eerlijke procesgang en de privacy van de betrokkenen anderzijds’, schrijft de politie.

Minderjarig

Daarnaast geeft de politie aan dat zij altijd terughoudend is als het gaat om zaken waar minderjarigen bij zijn betrokken. ‘Het persoonlijk belang weegt in beginsel zwaarder dan het belang om de maatschappij te informeren.’ Volgens de politie is in deze zaak het algemene beleid gehanteerd dat voor elke 15-jarige jongen in Nederland geldt.



Vanuit de Amsterdamse politie worden overigens vaker saillante details gelekt over zaken die voor een burgemeester gevoelig liggen. In 2017 lekte agent Denis V. de naam en geboorteplaats van de man die voor treinstation Amsterdam Centraal acht mensen had aangereden. De agent verloor zijn baan en kreeg een taakstraf. Omdat de verdachte een Marokkaanse moslim was, was gesuggereerd dat sprake was van een aanslag. Politiechef Erik Akerboom vond het lek ‘stuitend en onacceptabel’.