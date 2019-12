Amsterdamse politie zoekt man die mogelijk al twintig jaar meisjes op fiets betast

aanvulling Geen verband aangetoond tussen Zensations e-sigaret en doden VS

7:06 Bij het artikel van 22 november 2019 met de titel ‘Vijf doden in één week door e-sigaret in VS’ was een foto geplaatst van een e-sigaret van Zensations. Dat wekte onbedoeld de indruk dat er een verband bestaat tussen de e-sigaret van Zensations en de dodelijke slachtoffers. Dat is niet aangetoond en om die reden is de foto verwijderd.