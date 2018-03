'Amsterdamse recherche arresteert Sjaak B. na getuigenis Astrid Holleeder'

Willem Holleeder vertelde zijn zus dat de Amsterdamse crimineel Sjaak B. samen met Jesse R. , eerder in het Passageproces tot levenslang veroordeeld, op de motor zat waarmee de huurmoordenaars vluchtten na het doodschieten van Cor van Hout in januari 2003 in Amstelveen.

Astrid Holleeder onthulde gisteren volkomen onverwacht in de rechtszaak tegen haar broer dat hij in een heimelijk opgenomen gesprek had bekend dat Sjaak B. een van de twee huurmoordenaars van Van Hout is. Een tape van dat brisante gesprek overhandigde de zus van Willem Holleeder gisteren aan de rechtbank en het Openbaar Ministerie. In de uren daarna werd Sjaak B. aangehouden, meldt De Telegraaf.

De gisteren als nieuw bewijsmateriaal ingebrachte tape is niet alleen uitermate belastend voor Holleeder, maar dus ook voor Sjaak B., die door justitie al heel lang werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op Cor van Hout.

Door hoofd geschoten

Sjaak B. werd tijdens het Passageproces echter vrijgesproken van betrokkenheid bij liquidaties en ’slechts’ tot 5,5 jaar veroordeeld vanwege wapenhandel en -bezit. Hij werd in januari 2015, precies twaalf jaar na de moord op Cor van Hout, in Panama-city van dichtbij in zijn hoofd geschoten.

Een bewakingscamera legde in januari 2015 vast hoe Sjaak B. in een restaurant in Panama-Stad van dichtbij in het hoofd werd geschoten.