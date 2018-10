Amsterdamse Slotervaartziekenhuis kwam al vanaf het begin in de problemen

Faillissement dreigde voor de zorginstelling. De redding kwam in 2006 van de Meromi Holding uit Zaandam die de nieuwe geldschieter werd van het hospitaal. Het werd daarmee het eerste ziekenhuis dat is gekocht door een commerciële partij. Aan het hoofd daarvan stond Aysel Erbudak, een Nederlandse zakenvrouw van Turkse afkomst.



Erbudak werd bestuursvoorzitter en een bekend gezicht in talkshows. In 2013 schorste de raad van commissarissen haar vanwege solistisch optreden. Het jaar daarop maakte het Openbaar Ministerie bekend onderzoek te doen naar Erbudak. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde haar tot terugbetaling van 1,7 miljoen euro aan het Slotervaart, geld dat zij tijdens haar bestuursvoorzitterschap onrechtmatig aan het ziekenhuis heeft onttrokken.



Nadat Erbudak op een zijspoor was gezet, kwam het ziekenhuis in 2013 in handen van Loek Winter.