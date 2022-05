Anastasia en Nikolai werden als kind uit huis geplaatst, nu willen ze een schadevergoeding

‘Nee, nee, nee’, schreeuwde Nikolai het op 9-jarige leeftijd uit, terwijl een medewerker van jeugdzorg hem uit huis droeg. Achter hem aan kwamen twee vrouwen die zijn tweelingzusje stevig vasthielden. ‘Ik wil mama’, huilde Anastasia totaal over haar toeren. Maar daar bleef ze niet. Hun stemmen schalden over straat in Culemborg, kreten gingen door merg en been. En de uithuisplaatsing werd voltrokken, onder toeziend oog van agenten.