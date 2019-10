Andere tbs’er ontsnapte met mes, vork, lepel uit separeercel Pompekliniek

Daarna slaagde hij erin over het hoge hek van de tbs-instelling te klauteren dankzij geprepareerde schoenen: schroeven die hij uit een kastje in zijn cel haalde, bevestigde hij in de zolen en neuzen van zijn schoenen om meer grip te hebben.

Prikkeldraad

Omdat hij lakens om zijn armen had gewikkeld, raakte deze Dennis P. (33) niet of nauwelijks gewond bij zijn spectaculaire uitbraak. Ook gebruikte hij bij het omzeilen van het prikkeldraad een kromgebogen lepel en vork. Dat bevestigt Jan-Jesse Lieftink, de advocaat van de voor een serie overvallen veroordeelde tbs’er.



Over het motief van Dennis P. om de vluchtpoging te wagen, zegt Lieftink: ,,Mijn cliënt verbleef, na een incident met een mede-tbs’er, al weken in een kleine, kale separeercel in de kliniek. Hij zou worden overgeplaatst naar een andere tbs-instelling, maar vreesde voor een lange wachttijd. Hij was gefrustreerd en was het zat om gekooid te zijn. Hij wilde een statement maken en dacht daarmee tegelijkertijd zijn overplaatsing te kunnen bespoedigen.’’

Opgepakt bij vriendin

Amper twee uur na de uitbraak, werd P. door een speciaal politieteam gearresteerd bij zijn vriendin in Groesbeek. Daarna zat hij nog enige tijd in de Pompekliniek, inmiddels heeft hij een nieuwe start gemaakt in de Van Mesdagkliniek in Groningen. P. heeft volgens zijn advocaat, in tegenstelling tot wat eerder werd bericht, geen zedenverleden.



Recent sloegen ook twee andere tbs’ers van de Nijmeegse tbs-instelling op de vlucht, zij deden dat door tijdens een begeleid fietsverlof weg te fietsen bij hun begeleiders. Zedendelinquent Harry van E. werd na een dag gepakt op een camping in Zeeland, de vrijdag ontvluchte zedendelinquent Ronald van Z. is nog altijd spoorloos.



Ook Van Z., die in brieven aan verschillende media zijn beklag deed over misstanden binnen de tbs, schrijft gefrustreerd te zijn. Volgens advocaat Lieftink worden de voorwaarden voor verlof steeds strenger en leidt dat tot uitzichtloosheid.

Zeldzaam