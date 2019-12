Andrew (25) niet te herkennen na zware mishandeling: ‘De kinderen mogen hem niet zien’

Het is maandagavond als zij wordt gebeld door de politie. Haar Andrew ligt in het ziekenhuis, zwaar mishandeld. Ze belt zijn vader en samen rijden ze naar Isala in Zwolle. Daar aangekomen laat een arts zien waar Andrew ligt. ,,Nee dat is hem niet, zei ik.’’ De arts wist het toch zeker. ,,Pas toen ik weer ging kijken, zag ik dat hij het toch was. Zo erg is hij er aan toe. De kinderen mogen hem ook niet zien.’’