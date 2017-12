Ankie Haverkamp (84) kondigt haar overlijden aan op Facebook

Het eerste contact is in september 2016. Mevrouw Haverkamp stuurt mij dan een e-mail over een enquête in onze krant waaraan ze graag wil meedoen. Ze heeft reuma en is daardoor afhankelijk van een helpende hand. Dankzij haar buren kan de 84-jarige nog thuis blijven wonen.



,,Ik in een bejaardenhuis? Mooi niet, ik zit hier goed", schrijft ze. Haar straatje verdient een dikke pluim, maar ze krijgt het, door haar reuma, niet voor elkaar de online enquête in te vullen. We spreken af na het weekend even te bellen. ,,Hang dan niet op na vier keer, want ik heb wel tien keer bellen nodig voor ik er ben."



Éven bellen, haha. Dat gaat niet met Ankie Haverkamp. Mevrouw kletst, ik luister. Uiteraard naar wat ze te vertellen heeft over haar buurtje. Maar ook over haar leven in Den Helder, haar kinderen, kleinkinderen en de reuma. Die beperkt haar enorm. Zo heeft ze haar hele leven van hot naar her gerend, nu komt ze de drempel van haar voordeur niet meer over. ,,Contact houden is voor mij heel belangrijk als je wereld heel klein is geworden. Nooit bij stilstaan hoor. Het hoeft je niet te overkomen, maar het kan."